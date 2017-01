eKantory, Bitcoin, Forex, transfery – perspektywy na 2017 r.

Kursy głównych walut w 2016 r.

W ostatnim dniu handlu na rynku forex w 2016 r:

euro kosztowało 4,4036 zł (wzrost roczny: 3,20%),

kosztowało 4,4036 zł (wzrost roczny: 3,20%), dolar : 4,1863 zł (wzrost odpowiednio o: 6,64%),

: 4,1863 zł (wzrost odpowiednio o: 6,64%), funt : 5,1660 zł (spadek o: 10,63%),

: 5,1660 zł (spadek o: 10,63%), frank: 4,1101 zł (wzrost o: 5,89%).

Złoty osłabił się zatem przez rok wyraźnie do wszystkich głównych walut poza funtem.

Spadkom PLN i innych walut rynków wschodzących sprzyjał wzrost globalnej niepewności, izolacjonizmu, a przede wszystkim urodzaj na zjawiska rzadkie i niespodziewane w 2016 r.

Zatrzęsienie czarnych łabędzi

W ubiegłym już, 2016 r. na rynek walutowy spadły jak grom z jasnego nieba:

problemy rynków finansowych made by China w styczniu

referendum zakończone Brexit’em Wlk Brytanii w czerwcu

„pucz” w Turcji w lipcu

wybór D. Trumpa na prezydenta USA w listopadzie

Te wszystkie niespodziewane wydarzenia chwiały rynkiem finansowym i walutami. Najwięcej obrywały waluty krajów rozwijających się, w tym niestety złoty. Naszej walucie nie pomagały też wewnętrzne wydarzenia polityczne ani wyniki polskiej gospodarki, gorsze od wcześniej oczekiwanych.

Kryptohossa

Na tradycyjnych walutach można było zarobić dużo, więcej niż na polskich akcjach, ale to wszystko nic przy walutach cyfrowych – kryptowalutach.

Nawet blisko 7 procentowe wzrosty dolara do złotego są nikłe przy ponad 130 proc. wzroście kursu Bitcoina (w rok z 1 716 zł na 4 008 zł), czy „zaledwie” 46% wzroście kursu drugiej, co do popularności kryptowaluty: Litecoina (wzrost z 13 do 19 zł).

Kurs Bitcoina do złotego jest też najwyższy w historii, mimo że kurs BTC liczony w dolarach ma jeszcze ok. 20% do swoich historycznych szczytów (obecnie 960$ wobec rekordu na poziomie 1 160$ w jesieni 2013 r.). Tę różnicę tłumaczy spadek kursu złotego do USD w ciągu trzech ostatnich lat.

Perspektywy produktów walutowych w 2017 r.

Brokerzy Forex, kantory online, giełdy kryptowalut i firmy transferów walutowych – wszyscy ci operatorzy korzystali na zmienności rynków w 2016 r. I będą na niej korzystać również w 2017 r. bo raczej nie zanosi się, żeby otoczenie rynkowe miało się zmieniać na spokojniejsze. Ale perspektywy poszczególnych rynków i operatorów znacznie się różnią.

Kantory online

Rynek ekantorów w Polsce jest najbardziej rozwinięty na świecie. Wielokrotnie pisano o sprzyjających warunkach jego powstania i rozwoju:

duży, otwarty polski rynek – kraju będącego członkiem UE i pozostającym poza strefą euro,

znaczny portfel kredytów walutowych,

ogromna emigracja zarobkowa do krajów euro i UK,

rosnąca mobilność polskich turystów.

Ale dzisiaj rynek eKantorów wchodzi w fazę dojrzałą: liderzy i mocny środek branży umacniają swoją pozycję, zmniejsza się natomiast liczba oraz udział podmiotów najmniejszych.

W 2017 r. polskim kantorom będzie sprzyjać rozchwianie rynków, tarcia w polityce, odsunięta (jeśli w ogóle realna) perspektywa przyjęcia euro w Polsce oraz mało realne przewalutowanie kredytów frankowych, przy stałym ogrzewaniu tego tematu przez media.

Operatorzy eKantorów na pewno jednak mogą stracić na zamieszaniu breksitowym, które może zmniejszyć kwoty wymiany funtów na złote (od osób które wrócą do kraju, albo przeciwnie – na dobre zapuszczą korzenie za granicą). Również turystyczne wyjazdy zagraniczne tracą na popularności w coraz mniej bezpiecznym świecie…

Transfery walutowe

Firmy zajmujące się transferami walutowymi są w zasadzie w tej samej sytuacji, co operatorzy ekantorów. Ze wszystkimi korzystnymi i zagrażającymi czynnikami. Jedyna większa różnica jest taka, że jest to rynek, na którym dużo mocniejsze są firmy zagraniczne.

Brokerzy forex

Forex z prostej maszynki do zarabiania staje się rynkiem coraz trudniejszym dla jego operatorów. Konkurencja i nasycenie nadal są tutaj duże, a niestety prasa i regulacje są coraz gorsze.

Zapewne w 2017 r. będzie przybywać rynków, na których tego typu usługi będą niedostępne, a przynajmniej mocno reglamentowane.

Kryptowaluty, giełdy, kantory

Obserwatorzy i uczestnicy tego akurat rynku na pewno nie będą narzekać na nudę.

Kurs Bitcoina pnie się dynamicznie w górę i jeżeli BTC pokona poprzedni rekord w dolarach (1160 USD sprzed ponad trzech lat) możemy mieć zaraz do czynienia z kolejną bańką spekulacyjną. A nic na tak nie rozpala i nie przyciąga nowych użytkowników i inwestorów jak właśnie wszelkiego rodzaju bańki.

Kursom kryptowalut sprzyja nie tylko duża zmienność tradycyjnych rynków finansowych. Duże wsparcie płynie też ze strony ogólnoświatowej mody na autorytaryzm, która wywołuje uciekanie w bardziej „ukryte” aktywa, fenomen idei zdecentralizowanych, „odbankowionych” kryptowalut oraz coraz większa cyfrowość wszystkiego co nas otacza.