Rok ustabilizowany i zagadkowy

Teza, że nowy rok 2017 stawia polityczno-społeczne zagadki — to truizm. Zaczął się nietypowo, ponieważ III RP pierwszy raz obchodziła sylwestra z tak głęboko pękniętym parlamentem. Paradoksalnie jednak — dwanaście miesięcy zapowiada się… mniej zaskakująco niż rok miniony.

Partia Jarosława Kaczyńskiego, która zdobyła w Sejmie większość bezwzględną — w 2016 r. przejmowała 100 proc. władzy w każdej dziedzinie życia. Opanowała służby mundurowe i tajne, spółki skarbu państwa, publiczne radio i telewizję, służbę cywilną, prokuraturę, wojsko, wreszcie — Trybunał Konstytucyjny. W 2017 r. do dokończenia tzw. dobrej zmiany pozostała jeszcze Najwyższa Izba Kontroli, rzecznicy praw obywatelskich oraz dziecka, no i zdobycie fortecy sądownictwa.

Osobny wątek stanowi samorząd terytorialny, który w województwach i metropoliach jest w oczach władców państwa wraży. Na szczęścieodeszły w niebyt mrzonki o przedterminowych wyborach samorządowych. Prezes zarządził już przygotowania do planowych, wypadających jesienią 2018 r. Niedorzecznością są również nadzieje opozycji na przyspieszone wybory parlamentarne. Sondaże podpowiadają, że PiS do Sejmu powtórzyłoby liczbę głosów, ale bez gwarancji, że znowu dałoby to większość bezwzględną. Kadencja 2015–19 zapowiada się zatem stabilnie, chociaż wyłącznie w sensie formalnym.

Bardziej zagadkowo rysuje się rozwój sytuacji międzynarodowej. Głównie za sprawą zmianywładzy w USA, która nastąpi 20 stycznia. Prezydent-elekt Donald Trump utrzymuje świat w niepewności, albowiem wygłasza wiele sprzecznych oświadczeń. Ostro krytykuje Baracka Obamę i zapowiada wielką deobamizację. Wycofa USA z nieratyfikowanej umowy TPP (Trans-Pacific Partnership), maleją także szanse amerykańsko-unijnej umowy TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership), co po naszej stronie zmartwi mało kogo. Dla interesów Polski najważniejszy będzie jednak stopień dotrzymania przez Donalda Trumpa ustaleń warszawskiego szczytu NATO.